"Braço direito de Zinho": gerente tático de facção é preso em casa

Um miliciano que fazia parte de uma das maiores milícias do país foi preso em casa. Marcos Vinícius, o "MK", seria um dos braços direitos do grupo comandado pelo miliciano Zinho, no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele seria responsável pela organização tática da organização criminosa, grilagem de terrenos e lavagem de dinheiro. Armas, simulacros e uma moto foram apreendidos.