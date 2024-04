Briga de casal ou duplo homicídio: polícia investiga mortes de guardas municipais em São Paulo

Alto contraste

Um casal da Guarda Civil Metropolitana foi encontrado morto, com marcas de tiros, dentro da própria casa. Colegas da mulher estranharam a ausência dela no trabalho por dois dias. Então, uma equipe foi enviada até a residência dos policias, no Mandaqui, na zona norte de São Paulo. O grupo chamou por Rodrigo Pestana e Talita, mas eles não atenderam. Ao entrarem na casa, encontraram a porta da cozinha aberta e os dois sem vida. A polícia busca por imagens de câmeras de segurança da região para encontrar possíveis suspeitos.