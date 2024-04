Briga entre vizinhos por causa de lixo termina em morte de jovem

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Goiás, uma discussão entre vizinhos terminou na morte de um jovem de 19 anos. Câmeras de segurança do prédio registraram a confusão entre vítima e suspeito. A vítima não morava no apartamento; o jovem foi visitar uma tia-avó que, por problemas de saúde, costumava jogar lixo no apartamento de baixo, onde mora o suspeito. A briga que resultou na morte do jovem começou por esse motivo.