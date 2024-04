Briga por herança: esposa do homem que atirou no rosto do cunhado fala pela primeira vez João 'ratão' segue foragido

Uma briga de família que já teve tiro no rosto e alegadas agressões por causa de um imóvel em Itapira, interior de São Paulo, ganha mais um capítulo. O Cidade Alerta mostrou recentemente a história de João Rodrigues, o "ratão", um homem que, segundo a irmã, quer se apossar do imóvel da família avaliado em 100 mil reais. Para isso, chegou a atirar no rosto do marido dela, na porta da casa do casal. Paulo perdeu a visão em um dos olhos. Ratão teve a prisão preventiva decretada e está foragido, mas a esposa e o advogado dele quebram o silêncio e falam com exclusividade com o Cidade Alerta. Eles garantem que a verdadeira vítima é o próprio ratão.