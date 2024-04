Briga por herança? Homem desaparece depois de ir morar em fazenda que era do pai O terreno era avaliado em 2 milhões de reais e alvo de uma disputa familiar

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem de 37 anos desapareceu e a esposa dele suspeita de uma briga por herança: um terreno em São José dos Campos, interior de São Paulo, avaliado em 2 milhões de reais. O homem ia passear com a família, mas ele nunca chegou em casa. A esposa dele contou que a última vez que falou com o marido, ele estava na fazenda que pertencia ao pai, local que virou motivo de discórdia dentro da família após a morte do patriarca.