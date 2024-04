Alto contraste

O espaço aéreo foi fechado no quarto dia de buscas pelo helicóptero desaparecido no litoral de São Paulo, e a família contrata mateiros da região para ajudar encontrar alguma pista da aeronave e dos quatro tripulantes. Aviões da Força Aérea Brasileira continuam fazendo as buscas por regiões de mata e represas.