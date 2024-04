Cães farejadores ajudam nas buscas por diretor de escola desaparecido no interior de SP Valmir Alves foi visto pela última vez descendo de um veículo de aplicativo e caminhando próximo a uma pedreira

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Familiares, cães farejadores e equipes de voluntários foram até um ponto de difícil acesso à procura do diretor de escola Valmir Alves, de 59 anos, que desapareceu misteriosamente há uma semana em Piracicaba, no interior de São Paulo. Uma nova pista pode ajudar nas investigações da polícia: uma hora antes de sumir, o homem comprou uma lona. Agora, os agentes tentam entender o que ele planejava fazer com esse item.