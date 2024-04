Câmera filma sequestro de mãe de família; crime pode ser nova modalidade do ‘tribunal do crime’ Suspeita é que a mulher tenha sido levada como uma retaliação ao marido faccionado, algo inédito nos códigos de conduta de organizações criminosas no país

O Cidade Alerta investiga o sequestro da jovem Franciele, de 23 anos, no Recife (PE). O rapto da mulher, casada com um integrante de facção e mãe de um menino de 9 anos, pode representar uma nova modalidade do chamado 'tribunal do crime'. A suspeita é que a mulher tenha sido sequestrada como uma retaliação ao marido faccionado, algo inédito nos códigos de conduta de organizações criminosas no país.