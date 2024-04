Cantor de trap Belgah é morto a tiros; polícia investiga envolvimento de facção

Alto contraste

O cantor de trap Wesley Lefundes Santos, melhor conhecido por seu nome artístico Belgah, foi morto a tiros. Segundo as investigações, a vítima tinha ligação com uma facção criminosa. Wesley seria parte do grupo de Rogério 157, suspeito de chefiar o tráfico de drogas no morro da Rocinha. O caso vem de Salvador (BA).