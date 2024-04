Cantor sertanejo mata companheira dentro do apartamento de luxo em que viviam

Alto contraste

Um cantor sertanejo matou a companheira dentro do apartamento de luxo em que viviam em Itapema, em Santa Catarina. O corpo de Eduarda, de 25 anos, foi encontrado ao lado do corpo do cantor, Sérgio Corrêa, de 59 anos. A Polícia Civil vai analisar os celulares encontrados dentro da caixa do hidrante ao lado do apartamento. A polícia recebeu imagens de câmera de segurança que mostram Eduarda escondendo os aparelhos no local um dia antes do crime. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas poderá ser detalhada com as informações coletadas nos dispositivos.