Cantora é morta a tiros após questionar homem que usou o banheiro feminino em um restaurante

Uma cantora foi morta a tiros depois de questionar um homem que usou o banheiro feminino em Goiás. Shirlene, de 36 anos, estava em um restaurante quando brigou com o suspeito. O homem ficou irritado, foi em casa e voltou armado. Sem saber disso, Shirlene ligou para o marido, pedindo que ele levasse ao restaurante uma muda de babosa para uma amiga que estava no local. Quando o marido chegou, o suspeito já estava de volta no restaurante e confundiu a planta com uma faca. Foi então que ele atirou três vezes contra Shirlene. Depois do crime, o atirador fugiu e agora está sendo procurado.