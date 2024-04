Capitã da PM dá detalhes sobre as buscas pelo helicóptero nesta quinta-feira (11) Ela explicou o que dificulta a localização da aeronave

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Capitã da PM Natália deu detalhes sobre as buscas pelo helicóptero nesta quinta-feira (11). Ela conversou ao vivo com o repórter do Cidade Alerta e explicou o que dificulta o trabalho de localização da aeronave.