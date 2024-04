Capitão da PM dá detalhes do acidente com helicóptero em São Paulo Sete ocupantes estavam na aeronave que caiu nesta terça-feira (20)

O Cidade Alerta conversou com o capitão da PM que está no local onde um helicóptero caiu nesta terça-feira (20). A aeronave com sete ocupantes caiu em Barueri, na grande São Paulo. O O acidente não teve nenhuma vítima fatal, e o CENIPA vai periciar o local.