Capitão da Polícia Militar fala sobre buscas pelos corpos das vítimas do helicóptero Capitão Natália deu mais uma entrevista exclusiva ao Cidade Alerta

O Cidade Alerta conversou mais uma vez com a capitão Natália, da Polícia Militar, sobre as estratégias sendo montadas para encontrar os corpos dos tripulantes do helicóptero que caiu em São Paulo. Acompanhe a entrevista exclusiva.