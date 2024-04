Cárcere privado e tortura: marido tranca mulher e filhos dentro de casa no Rio de Janeiro Vítima estava com o cabelo raspado e ferimentos pelo corpo causados pelo suspeito

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher foi resgatada de dentro de sua própria casa, no Rio de Janeiro, com sinais de tortura. A vítima, de 25 anos, estava trancada na residência há duas semanas. Ela estava com o cabelo raspado e ferimentos pelo corpo, causados pelo marido. Os filhos pequenos do casal também foram encontrados pela polícia e, o homem, preso em flagrante.