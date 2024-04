Carro em alta velocidade mata trabalhador; motorista e ocupantes do veículo fogem

Alto contraste

Os quatro ocupantes do carro que atropelou e matou um homem foram ouvidos pela polícia em São Paulo. Everton caminhava perto de um posto de combustíveis quando foi atingido violentamente pelo veículo desgovernado. O circuito de segurança do local registrou todo o acidente e a câmera de uma farmácia que fica na área de conveniência do posto ajudou a polícia nas investigações. Após atropelar e matar a vítima, os quatro ocupantes do carro deixaram o local. Everton era casado, pai de uma menina de 2 anos.