Casal acusado de chefiar tráfico de drogas é preso no PR Os criminosos tentaram matar um homem que tinha uma dívida com o tráfico

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um casal foi preso suspeito de comandar um tribunal do crime e tentar matar um homem, de 32 anos, que tinha uma dívida de R$ 800 com o tráfico de drogas. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o homem tenta fugir, mas é imobilizado e sequestrado pelos criminosos. Ele é colocado dentro de um carro, que é dirigido por uma mulher, e levado para uma área afastada. No local, ele foi atingido por cinco disparos e se fingiu de morto para não ser executado. O homem conseguiu escapar, pediu ajuda e foi socorrido.