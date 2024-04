Casal é assassinado dentro de casa, e amiga que sobreviveu promete revelar o assassino

Alto contraste

No interior de São Paulo, um casal foi brutalmente agredido e morreu dentro do sítio em que viviam. As vítimas são Doriedson, que era conhecido como Chico, e a companheira Maria. Uma amiga delas estava no imóvel e também foi atacada, mas sobreviveu ao ataque. O suspeito usou um machado que pertencia a Chico para atacá-los, e depois abandonou o equipamento em uma ponte perto do local do crime. A família acredita que o suspeito teria sido motivado por interesse no dinheiro do casal.