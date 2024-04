Alto contraste

A região Sul do Brasil também sofreu com fortes chuvas durante a tarde desta sexta-feira (12). Em Cascavel, no Paraná, imagens mostram uma casa completamente alagada e regiões de mata com enxurradas.