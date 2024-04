Caso Amanda: menina de 14 anos está há dois dias desaparecida em Santo André (SP) Ela saiu de casa apenas com uma mochila e sem avisar para onde iria.

Pais desesperados saem em busca de pistas por adolescente de 14 anos que desapareceu em Santo André, no ABC Paulista. Amanda saiu de casa há dois dias, apenas com uma mochila, sem avisar para onde iria. Segundo os pais, ela era uma menina tranquila, boa aluna, que nunca deu sinais de rebeldia. Amanda e os irmãos foram adotados quando pequenos, sempre souberam disso e esse fato não seria motivo para uma provável fuga, segundo a família. A mãe conta que Amanda teve uma briga com amigas da escola por conta de uma brincadeira nas redes sociais, mas também não acredita que isso tenha sido motivo para que ela fugisse.