Caso Ana Carine: corpo da menina de 6 anos é encontrado em carro de luxo abandonado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma menina de 6 anos de idade foi encontrada morta dentro de um carro abandonado, perto da casa onde morava, no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. A perícia identificou sinais de violência no corpo da garota. Ela estava desaparecida desde o dia anterior, quando acompanhou a avó até um posto de saúde e depois decidiu voltar para casa sozinha. Quando a avó da menina voltou para casa, Ana Carine não estava lá. Ela sumiu à tarde, mas a polícia só foi acionada no final da noite. Segundo a PM, isso ocorreu porque a região é dominada por uma facção criminosa, e há uma ordem para que os moradores não procurem as autoridades. Eles haviam feito buscas por conta própria.