Caso Ana Carine: corpo da menina de 6 anos é enterrado em Caucaia, na Grande Fortaleza

Foi enterrado hoje (15) o corpo de Ana Carine, menina de 6 anos de idade que foi encontrada morta em um carro abandonado perto da casa onde morava. A avó da garota, que esteve com ela antes do sumiço, já foi ouvida pela polícia. Parentes e vizinhos chegaram a acusar a idosa de envolvimento no crime, já que foi ela quem sugeriu de procurarem Ana no carro após ‘ter um pressentimento’. Pelo menos 6 pessoas já foram ouvidas na delegacia. O caso ocorreu no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza.