Caso Ariane: laudo de gravidez falso aumenta o mistério envolvendo a morte da jovem

A família de Ariane descobriu um falso teste de gravidez e aumentou ainda mais o mistério envolvendo a morte de Ariane. Para a delegada que investiga o caso, existe mais de um suspeito e mais de uma linha de investigação. O corpo da jovem foi encontrado em uma quadra próximo ao local onde morava em Diadema, na grande São Paulo. Segundo testemunhas, ela estaria acompanhada de um homem, que seria seu companheiro. O homem chegou a prestar depoimento e foi liberado, para a polícia, ele é averiguado. A família de Ariane desconfia dele, já que no momento que encontraram o corpo, ele não foi avisá-los. O homem teria passado pela casa da vítima e não contou para ninguém sobre a morte de Ariane. No celular da vítima, os policiais encontram um falso teste de gravidez. Antes de morrer, ela teria mandado a foto para esse possível companheiro. A gravidez foi descartada após exames no corpo da vítima. A polícia trabalha com mais de uma linha de investigação e já existem suspeitos.