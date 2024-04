Caso Ariane: polícia investiga se jovem foi vítima de acidente ou assassinato

Alto contraste

Uma mãe de família sai para comemorar o aniversário e é encontrada morta em ginásio de escola em Diadema, na grande São Paulo. Ariane, de 27 anos, estava caída no chão, com vários ferimentos pelo corpo. Segundo testemunhas, ela teria caído ou sido jogada da arquibancada do local. Algumas pessoas que estavam por lá informaram à polícia que ela estava acompanhada de um homem. Essa testemunha disse que o homem chamou a ambulância e em seguida foi embora. A família chegou a desconfiar do ex dela, mas o homem se apresentou na delegacia e disse não saber o que teria acontecido. Investigadores tentam encontrar câmeras de segurança que ajudem a esclarecer o que aconteceu e com quem ela estava.