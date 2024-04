Caso Carlão: ex-árbitro de futebol sai de casa para sacar aposentadoria e desaparece

Alto contraste

Um idoso de 72 anos desapareceu após sair de casa para sacar a aposentadoria dele e da mulher. José Carlos, que por muitos anos foi árbitro de futebol amador em Jundiaí, era conhecido como Carlão. Ele teria ficado com apenas 100 reais em mãos, segundo parentes. A família do idoso conseguiu localizar o taxista que pegou Carlão na saída da agência bancária. Segundo esse taxista, Carlão disse que iria para a casa de um cunhado no município vizinho de Várzea Paulista. O problema é que o ex-árbitro de futebol não tem nenhum cunhado nessa cidade. Nos últimos dias o idoso dizia que 'estava com medo porque queriam matá-lo'.