Caso Daniela: polícia usa cães farejadores nas buscas pela empresária desaparecida

A polícia pode estar perto de encontrar uma empresária de 34 anos, desaparecida em área de mata. Daniela foi flagrada por câmeras de monitoramento próximo a uma zona rural, no dia do sumiço. As buscas encontraram o cartão de crédito da irmã dela no meio do mato e cães farejadores também acusaram a presença da empresária em alguns locais. Mensagens postadas em redes sociais também são analisadas pelos investigadores. Daniela tinha se separado do marido e foi passar as festas de fim de ano com a irmã na cidade de Tutônia, no Rio Grande do Sul.