Caso Dona Santina: documento fraudado e áudio misterioso podem mudar rumo das investigações

Reviravolta no caso de Santina, a idosa que sumiu misteriosamente de uma casa de repouso. Fraudes em documentos, contradições e uma testemunha-chave trazem à tona algo muito grave cometido contra a aposentada. O Cidade Alerta teve acesso as dependências do asilo interditado pela vigilância sanitária. Afinal, qual seria o real paradeiro de Dona Santina?