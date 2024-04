Alto contraste

Uma reviravolta coloca fim ao caso do desaparecimento de Eraldo Bigode. A polícia investiga o sumiço do idoso de 88 anos, mas um áudio enviado para a produção do Cidade Alerta mudou tudo. O idoso informou que saiu de casa por não aguentar mais conviver com a família e agora está sendo bem tratado em um lugar melhor.