Caso Geremias: antigo advogado do suspeito fala sobre 'traição' e rescinde defesa Roberto Guastelli disse que seu então cliente, tio do menino de 6 anos, não foi verdadeiro com ele

Cidade Alerta| 31/01/2024 - 19h49 (Atualizado em 01/04/2024 - 10h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share