Caso Geremias: perícia fala sobre investigação do caso Equipe procura indícios que confirmem as versões dos fatos disponíveis até o momento

A reportagem do Cidade Alerta buscou a equipe responsável pela perícia do caso do menino Geremias, de 6 anos, encontrado morto na casa do tio. A perícia procura indícios que confirmem as versões dos fatos informadas pelos suspeitos e por testemunhas.