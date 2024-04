Caso Ivanilson: motorista de aplicativo é atacado e morre ao final de corrida em Suzano (SP)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O motorista Ivanilson foi atacado e morreu no final de uma corrida que fez por aplicativo. Essa última corrida foi em Suzano, na grande São Paulo. A corrida tinha um trajeto inicial de 14 quilômetros, mas durou mais de 3 horas para ser finalizada. Como era o rodízio da placa do motorista, Ivanilson saiu da zona leste de São Paulo e foi a Suzano apenas para não perder o dia de trabalho. A suspeita da família é de que os criminosos tenham feito ele refém e, por horas, tenham tentado obrigar a vítima a fazer transações bancárias. Quando perceberam que não conseguiriam o que queriam, os bandidos teriam decidido roubar o celular. Uma testemunha diz que percebeu dois homens em luta corporal na porta do carro. O celular foi a única coisa levada de Ivanilson e até agora nenhum suspeito foi identificado.