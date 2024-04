Caso Jéssica: mulher desaparece misteriosamente após romper casamento marcado por agressões

Alto contraste

Uma mulher com histórico de violência doméstica por parte do marido desapareceu misteriosamente em Sumaré, no interior de São Paulo. Jéssica, de 28 anos, havia se separado recentemente por causa das agressões do ex, inclusive, já tinha medida protetiva, mas segundo a família, ele não seria o principal suspeito do desaparecimento. Um homem misterioso e perigoso, que seria uma espécie de "chefe" do ex-marido dela na época, pode estar envolvido. Jéssica teria sido vista pela última vez entrando em um carro preto. A mãe dela suspeita que este carro seja da mesma pessoa que já teria sequestrado a moça em outra ocasião. Esse homem também teria atirado na parede da casa onde ela morava com a família, para intimidá-la.