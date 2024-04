Caso Luan: amigos, caseiro, dona de pousada e mãe da vítima trocam acusações sobre a morte do jovem

Alto contraste

A morte de Luan, garçom de 26 anos, que ficou desaparecido por quase 40 horas em uma pousada e foi encontrado na piscina, acaba de ganhar mais duas versões. O caseiro, que aspirou a piscina antes do corpo ser encontrado não tem dúvidas que foi uma armação dos dois colegas que estavam com Luan na pousada. Inclusive, teria visto os amigos andando separados do jovem em vários momentos antes do misterioso desaparecimento. Uma amiga de Luan que ajudou nas buscas não tem dúvidas que o casal de melhores amigos que estavam com o garçom é inocente. Ela acredita que a dona da pousada está omitindo informações e revelou que já houve uma morte suspeita na pousada. A polícia já colheu depoimentos e espera o laudo para apontar os suspeitos.