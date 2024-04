Caso Luiza: corpo da menina é encontrado na cama com um bilhete escrito pelo pai O crime poderia ter sido cometido pelo pai por ciúmes da mãe dela

Um pai matou a filha de 9 anos em Carapicuíba e fugiu. Gilberto e Luciele foram casados por mais de dez anos e estavam separados há oito meses. Os dois tiveram uma filha, Luíza, de 9 anos. Os dois tinham a guarda compartilhada da criança e essa semana, Luíza estava com o pai. Pela manhã, a van escolar buscava a menina em casa para levar para a escola. Notando que a sobrinha não descia, o tio, irmão de Gilberto, foi até a casa ver o que tinha acontecido. Nesse momento, ele encontrou o corpo da menina na cama. Ao lado, havia um bilhete escrito por Gilberto antes de fugir. A mãe da criança, em depoimento, contou que ela tinha acabado de contar para o ex que estava em um novo relacionamento. E ele chegou a falar por mensagem que eles se encontrariam no céu. O homem foi preso e vai passar.