Caso 'Marcola do Amazonas': integrantes do CV são transferidos de delegacia em São Paulo Transferência é feita sob forte tensão por risco de resgate

Os integrantes do Comando Vermelho responsáveis pela morte de “Marcola do Amazonas” são transferidos em São Paulo. Eles estavam em um distrito da Polícia Civil de Taboão da Serra desde que foram presos. A transferência é feita sob forte tensão, já que os criminosos vitimaram um integrante do PCC.