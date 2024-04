Caso "MC TW": funkeiro é executado na frente dos amigos no interior de SP

Alto contraste

Um funkeiro foi executado na frente dos amigos em Lorena, interior de São Paulo. Thiago, mais conhecido como MC TW, foi baleado enquanto curtia a noite com amigos em uma adega da cidade. Apenas o funkeiro de 20 anos foi alvo dos disparos, efetuados por um homem que chegou de moto. As letras do artista em ascensão, que tinha por volta de 10 mil seguidores nas redes sociais, falam sobre ostentação, mulheres e inveja. A Polícia Civil busca testemunhas para tentar identificar o atirador e descobrir a motivação do crime. Cerca de 20 pessoas estavam no local quando tudo aconteceu.