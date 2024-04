Caso Paloma: reviravolta aponta que jovem foi assassinada por um pistoleiro

Alto contraste

Paloma foi assassinada por dois homens dentro de casa. Os investigadores chegaram até os suspeitos do crime a partir de um cupom fiscal encontrado no lixo. Uma foto do circuito de segurança registrou um dos criminosos fazendo compras em um posto de combustíveis antes do crime. Um dos suspeitos já foi preso e o outro é procurado pela polícia. Inicialmente, a polícia acreditava que Paloma havia tirado a própria vida. Segundo a família, ela havia se mudado para Blumenau, em Santa Catarina, para escapar das agressões do ex-namorado.