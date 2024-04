Caso Paulo Victor: adolescente é raptado enquanto soltava pipa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um adolescente foi raptado enquanto soltava pipa. As imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que Paulo Victor, de 16 anos, é abordado por quatro criminosos e obrigado a subir na garupa de uma moto. Na fuga um deles ainda atira para cima. Parentes alegam que Paulo Victor não tem envolvimento com o crime. A polícia do Rio de Janeiro suspeita que ele pode ter sido confundido com integrantes de facções rivais e levado por isso. Outros dois casos parecidos também são investigados. Vagner Santana Vieira, de 36 anos, também foi raptado por criminosos e dois dias depois o corpo dele encontrado em um Rio. Outro caso é do entregador Vagner Mota, de 36 anos, também raptado. Imagens de câmera de segurança mostram os suspeitos abandonando a moto dele.