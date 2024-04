Caso perito Orlando: policial aposentado está desaparecido há duas semanas; família está desesperada

Alto contraste

Um perito criminal aposentado que atualmente trabalha como advogado criminalista está desaparecido há duas semanas. No dia em que Orlando sumiu ele saiu de casa, no centro de São Paulo, e disse para a mulher que encontraria um amigo na região da Penha, zona leste. Mas isso não aconteceu. A família acredita que Orlando tenha ido para a comunidade Pau Queimado, próxima à Penha, onde o ex-perito já morou e tem amigos. Mas até agora não há pistas do paradeiro dele. Érika, a filha do perito aposentado, já recolheu no IML amostra de DNA para comparação com possíveis corpos localizados sem identificação.