Chefão do tráfico é preso por policiais à paisana na Grande São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um chefe do tráfico foi preso por policiais à paisana no trânsito. Os agentes disfarçados monitoraram os passos do suspeito por dias, e descobriram que o local usado para armazenar todas as drogas era a casa da mãe do traficante, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O suspeito chegou a dizer que as drogas não eram dele, mas confessou quando percebeu que a mãe poderia ser incriminada. Os investigadores agora apuram se esse homem tinha envolvimento com alguma facção criminosa.