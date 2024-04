Chefe de facção é preso com comparsas em Minas Gerais Ele estava foragido

Um chefe do tráfico de drogas foi preso tentando fugir. "Leitão" estava foragido e foi encontrado na cidade de Formiga, no centro-oeste de Minas. Ele estava com dois comparsas, que também foram detidos.