Chefe de quadrilha é morto a tiros; polícia investiga possível disputa entre milícias

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O chefe de uma quadrilha, conhecido como Sergio Bomba, foi encontrado morto a tiros em um quiosque enquanto jantava com a namorada. Câmeras de segurança do local flagraram o momento em que um suspeito dispara pelo menos três vezes contra Sergio. No dia anterior, o chefão havia sido vítima de outro atentado. Sergio era conhecido por comandar a milícia de um bairro nobre do Rio de Janeiro, motivo pelo qual o caso é investigado como possível disputa de milícias.