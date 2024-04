Churrasco termina em tragédia: rapaz tenta defender a esposa do amigo é morto por ele

Alto contraste

Uma confraternização entre amigos terminou em tragédia em São Paulo. Atanael foi morto pelo próprio amigo enquanto tentava defender a mulher do assassino. Eles e outros dois colegas estavam em um churrasco quando Luiz Carlos começou a brigar com a esposa. Percebendo que ele poderia agredir a mulher, a vítima decidiu intervir. Insatisfeito com a atitude de Atanael, Luiz foi até em casa, pegou duas facas, retornou ao local e atacou os amigos. A vítima foi atingida no peito. Um outro rapaz ficou ferido e foi levado para o hospital, já Luiz Carlos foi preso em flagrante.