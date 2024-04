Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Repórter do Cidade Alerta acompanha ao vivo a movimentação no prédio e na mansão do jogador Robinho. O mandado de prisão contra ele será expedido pela Justiça Federal de Santos, e pode ser cumprido a qualquer momento.