Ciúme fatal: Mulher é assassinada pela colega de trabalho após confusão em bar

Ana Beatriz morreu vítima do ciúme de uma colega de trabalho em Marabá, no Pará. Uma câmera de segurança registrou o ataque fatal de Sara, que acabou presa em flagrante. A vítima, que tinha 22 anos, conversava com amigos quando foi surpreendida pela assassinada. Minutos antes as duas trocaram mensagens por uma rede social. Sara acreditava que Ana Beatriz estivesse "dando em cima" do namorado dela. A jovem de 20 anos já chegou no bar com uma faca na mão. Uma testemunha também gravou parte da briga e o momento em que a vítima desmaia, sem forças. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.