Condenado pela justiça após denúncia do Cidade Alerta , homem promete matar a ex Mulher teme o pior

Mulher sofre com ameaças do ex. Cláudia está marcada para morrer enquanto José Maria anda livre por aí, a vítima vive trancada dentro de casa, com medo de sair às ruas. Principalmente porque o homem condenado por vários crimes voltou a causar pânico, enviando fotos de armas para parentes e pessoas próximas da vítima. O caso da Cláudia foi mostrado no Cidade Alerta em 2020. A vitima teve um relacionamento e foi mantida em cárcere privado, sofreu maus tratos e foi brutalmente agredida no cativeiro. Ela só conseguiu fugir depois de pedir ajuda a uma vizinha. Após a nossa reportem, José Maria também quis falar. Na época, ele deu a versão dele e se disse arrependido, mas não adiantou e ele ficou 11 meses preso. Após sair, foi julgado à revelia e condenado, mas depois da sentença, desapareceu.