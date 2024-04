Confusão e tragédia: marceneiro morre após tentar separar briga Suspeito do crime fugiu

Um marceneiro foi assassinado depois de tentar separar a briga entre o amigo e o suspeito. Segundo a polícia, Rodolfo foi morto com uma chave de rodas de carro. Carlos acertou a cabeça da vítima com a ferramenta, a vítima morreu ainda no local e o suspeito fugiu logo após o crime. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o trajeto feito por Carlos durante a fuga. Ele fugiu de carro, em alta velocidade, pelas ruas da zona norte da capital paulista.