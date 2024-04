Confusão generalizada: dois policiais protagonizam briga em restaurante e um deles acaba morto A confusão começou quando duas mulheres discutiram no restaurante, os policiais se envolveram, trocaram socos e chutes

Um policial militar morreu depois de ser baleado por outro PM durante uma briga generalizada dentro de um restaurante em Goiás. Diego, de 30 anos, fazia parte do grupo que capturou o Lázaro. Imagens de câmeras de segurança flagraram a confusão e o momento em que Diego é atingido e cai no chão. Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A confusão começou quando duas mulheres discutiram no restaurante, os policiais se envolveram, trocaram socos e chutes. Apesar disso, o motivo da briga ainda não foi informado. O policial da reserva que atirou foi detido e deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil.