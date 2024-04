Confusão generalizada: moradores gravam PM atirando em morador desarmado no litoral de SP

Alto contraste

O Cidade Alerta mostra os detalhes do clima de tensão que toma conta do estado de São Paulo, especialmente no litoral. Após a morte de cinco policiais, e com a intensificação da Operação Escudo, cenas de tensão foram registradas. Moradores de uma comunidade gravaram o momento em que um PM atira em um homem desarmado durante confusão.