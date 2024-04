Corpo da ultramaratonista é encontrado parcialmente queimado

Alto contraste

A ultramaratonista Camila Matte, de 44 anos, foi encontrada em Leme, interior de São Paulo. Camila estava desaparecida desde domingo (14) e o corpo dela foi encontrado ontem (16), em uma região de mata. De acordo com o delegado que investiga o caso, o corpo estava parcialmente carbonizado perto do carro da atleta. No dia que desapareceu, a ultramaratonista disse que ia visitar os pais, na cidade vizinha de São Carlos. No dia anterior ela teria brigado com o marido, e ainda não há informações sobre as causas da morte.